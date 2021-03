Dortmund tenu en échec à Cologne malgré un doublé de Haaland

Le Borussia Dortmund n'a pu faire mieux qu'un match nul à Cologne samedi lors de la 26e journée de Bundesliga (2-2). Wolfsbourg l'a emporté 1-2 face au Werder Brême

Pourtant bien parti dans la rencontre grâce à un but rapide de son meilleur buteur Erling Haaland (3e), le Borussia Dortmund a vu Cologne retourner la situation, sur des buts d'Ondrej Duda sur penalty (35e) et d'Ismail Jakobs (65e). Haaland émergeait dans les derniers instants de la rencontre pour grappiller un point pour les siens (90e). Thomas Meunier est sorti à la 80e minute, Thorgan Hazard a joué toute la rencontre et Axel Witsel était, lui, toujours blessé, tout comme Sebastiaan Bornauw du côté de Cologne.

Au classement, Dortmund reste 5e avec 43 points mais peut être rejoint par le Bayer Leverkusen qui affronte le Hertha Berlin dimanche. Cologne perd deux points importants mais se classe 14e avec 23 points soit 2 de plus que le Hertha Berlin, barragiste et Mayence, premier relégable.

