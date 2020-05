Dortmund remporte aisément le derby contre Schalke, T.Hazard, Haaland et Guerreiro éblouissants

Dortmund a battu Schalke 04 (4-0) en ouverture de la reprise de Bundesliga. Dans un stade Signal Iduna Park vide, sans son mur-jaune et ses fans emblématiques, au beau milieu d’un silence assourdissant… Les joueurs ont quant à eux offert un match de bonne intensité, largement dominé par les hommes de Lucien Favre. Avec un homme dans tous les bons coups : Thorgan Hazard (titulaire de dernière minute). Un inévitable Haaaland et un Raphael Guerreiro particulièrement en verve.

Auteur d’une très bonne première demi-heure de jeu, le Diable a d’abord offert superbement un but à Erling Haaland qui a donc ouvert le score à la demi-heure de jeu. Les deux hommes ont délivré le premier assist et inscrit le premier but de la reprise de la compétition en Allemagne. Juste avant la mi-temps Guerreiro, bien servi par Haaland, a doublé la mise plaçant l’équipe au mieux avant d’aborder la deuxième période.

Une deuxième mi-temps qui redémarrait sur les chapeaux de roues grâce à… Thorgan Hazard. Buteur cette fois. Et quel but, tout en puissance ! Raphael Guerreiro, particulièrement en forme lui aussi, y est allé de son doublé peu après l’heure de jeu, sur un assist d’Haaland, encore lui.

Le Belge a néanmoins dû céder sa place à un peu plus de dix minutes du terme à la suite d’un coup reçu au mollet.

Une victoire des Borussen aussi aisée qu’importante dans ce derby où Schalke a clairement manqué de mordant. Dortmund ne compte plus qu’un point de retard sur le Bayern qui affronte l’Union Berlin ce dimanche à 18h.