Dortmund s'impose à Cologne, assist de Thorgan Hazard

Dortmund est allé s'imposer 1-3 à Cologne vendredi lors du match d'ouverture de la deuxième journée du championnat d'Allemagne de football. Il y avait deux Belges dans chaque camp: Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete, averti à la 45e+1, chez les visités, Thorgan Hazard et Axel Witsel chez les Borussen.

Cologne a ouvert la marque par Dominick Drexler (29e, 1-0) et a tenu bon jusqu'à ce que Hazard ne donne le ballon de l'égalisation à Jadon Sancho (70e, 1-1). Dortmund avait retrouvé le fil de ses idées. Achraf Hakimi (86e, 1-2) et Paco Alcacer (90e+4, 1-3) ont alors permis aux Jaune et Noir d'aligner un second succès.

En Angleterre, Aston Villa, avec Bjorn Engels durant toute la rencontre dans l'axe central, a décroché sa première victoire. Le Villans ont battu Everton 2-0 avec des buts de l'ex-Brugeois Wesley (21e) et d'Anwar El-Ghazi (90e+5). Après trois journées, Everton (4 points) est 9e et Aston Villa (3 points) 11e.