Dortmund s'amuse face à Leverkusen malgré l'absence de Batshuayi

Frustré après sa défaite dans le derby de la Ruhr face à Schalke la semaine dernière et la blessure jusqu'en fin de saison de Michy Batshuayi, le Borussia Dortmund s'est bien repris samedi lors de la 31ème journée de Bundesliga en battant amplement le Bayer Leverkusen (4-0).

Jadon Sancho a ouvert le score après 13 minutes et lancé les siens. Après avoir manqué un pénalty (37'), Marco Reus a planté un doublé (55' et 79') et assommé Leverkusen en deuxième période alors que Maximilian Philipp a marqué le dernier but des Borussen (63').

Au classement, le Borussia s'isole en troisième position avec 54 points, trois de plus que son adversaire du jour Leverkusen (4ème, 51 pts).