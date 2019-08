Dortmund prend d'entrée les commandes, Witsel régale avec deux assists

Le Borussia Dortmund a pris samedi provisoirement la tête de la Bundesliga après la première journée grâce à un festival offensif contre Augsbourg (5-1).



Le club de la Ruhr précède Fribourg et Düsseldorf, qui ont disposé de Mayence (3-0) et de Brême (3-2).



Le BVB, qui a affiché ses ambitions de titre cette saison, marque d’emblée les esprits. Accroché à la pause (1-1), Dortmund a déroulé en deuxième période. Paco Alcacer s’est offert un doublé, Jadon Sancho, Marco Reus et Julian Brandt ont inscrit les autres buts des Schwarz-Gelb. Axel Witsel a délivré deux assists. Thorgan Hazard, titulaire, a été remplacé par Brandt à la 68e.

Vendredi, le Bayern s’en était remis à un doublé de son buteur vedette Robert Lewandowski pour accrocher difficilement le match nul 2-2 à domicile face au Hertha Berlin.

Francfort, qui sera opposé à Strasbourg en barrages de la Ligue Europa, accueillera dimanche Mönchengladbach, tandis que le RB Leipzig et sa colonie française se déplaceront sur la pelouse du promu, l’Union Berlin.