Dortmund n'arrive toujours pas à prendre des points au Bayern qui s'impose 4-0

Dortmund n’arrive décidément pas à prendre des points à Munich. Pour cette 11e journée de championnat, le "Klassiker" n’a pas réussi aux hommes de Lucien Favre. Incapable de gagner depuis 2014, le Borussia Dortmund n’a pas non plus réussi à accrocher le Bayern ce samedi soir.

Les deux entraîneurs "Hansi" Flick et Lucien Favre, en quête de certitudes, avaient reconduit pour ce match à très haut enjeu exactement les équipes qui avaient gagné cette semaine en Ligue des champions.

C’est l’inévitable Robert Lewandowski qui s’est chargé d’ouvrir la marque pour le Bayern. Le Polonais en est à son 15e but en championnat. Et après le premier but, le Bayern a semblé se retrouver lui-même au fil des minutes. Si le malheureux Kovac a regardé le match, il n’a pas dû reconnaître ses joueurs. Son ex-adjoint Flick avait écarté de l’équipe les artistes Thiago et Coutinho, et insisté sur les valeurs historiques du Bayern, au premier rang desquelles la mentalité de guerriers.

La suite, c’est encore le Bayern Munich qui va l’écrire. A peine remonté au jeu, Serge Gnabry va enfoncer le clou et faire 2-0 avant que l’inévitable Lewandowski tue tout suspens dans cette rencontre. En fin de match, le Bayern va clore le score par un auto but de Mats Hummels.

Depuis leur dernière victoire à Munich en 2014, Dortmund a pris 26 buts de la part du Bayern tout en inscrivant seulement 3 goals.

Dortmund pointe à la 5e place au classement avec 19 unités pour 22 à Moechengladbach (un match de moins) et 21 à Leipzig et au Bayern. Axel Wistel et Thorgan Hazard ont joué tout le match.