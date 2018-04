Dortmund intéressé par le transfert définitif de Michy Batshuayi

A en croire son directeur général Hans-Joachim Watzke, le Borussia Dortmund aimerait transférer définitivement l'attaquant des Diables Rouges Michy Batshuayi, prêté cet hiver par Chelsea au club allemand.



Arrivé en toute fin de mercato hivernal pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang parti à Arsenal, l'ancien joueur du Standard et de l'Olympique de Marseille a marqué 7 buts en 10 matches de championnat.



"Nous sommes intéressés quant à un transfert définitif. Chelsea a déjà, avec Olivier Giroud et Alvaro Morata, deux attaquants", a déclaré Watzke au journal Bild. "Nous devons d'abord savoir qui entraînera Chelsea la saison prochaine."



Actuellement, l'Italien Antonio Conte occupe le poste de T1 au sein du club londonien mais il n'est pas encore certain de le retrouver sur le banc des Blues l'été prochain.



En effet, il est critiqué car son club n'occupe que la 5e place provisoire de Premier League à 4 journées de la fin du championnat.



'Batsman' ne portera plus les couleurs du club de la Ruhr cette saison, blessé à la cheville lors du derby contre Schalke 04 mi-avril. Le Diable Rouge (6 buts) peut toutefois encore espérer être de la partie avec la Belgique au Mondial en Russie.