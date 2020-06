Dortmund – Hertha Berlin : le BVB opposé à l'équipe en forme du moment (Direct commenté 18h30)

Avec le duel Bayer Münich – Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund – Hertha Berlin est l’autre match à ne pas rater de cette 30e journée de Bundesliga. Ce duel entre deux des équipes les plus performantes du moment est à suivre en direct commenté en notre compagnie à partir de 18h30. L’intérêt belge sera d’autant plus fort que quatre de nos compatriotes sont concernés : Axel Witsel et Thorgan Hazard d’une part et Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata de l’autre.

Mis à part son faux pas – il est vrai significatif – face au Bayern, le BVB a très bien géré ces premiers matches post-covid. Avec un bilan de 9 sur 12, l’équipe de Lucien Favre tient solidement la barre à la deuxième place. Etonnamment, le Hertha Berlin a encore fait mieux. Invaincus, les Berlinois ont engrangé 10 points en quatre matches en ne concédant qu’un partage 2-2 face à Leipzig.

Toujours concernés par la lutte pour le maintien avant la pause, le Hertha peut désormais aborder la fin de saison sans pression… et pourquoi pas se mettre à rêver. L’équipe de Lukebakio et Boyata est 9e du classement et n’a que quatre longueurs de retard sur la 6e place de Wolfsburg.

Le Borussia (2e, 60 points) sent quant à lui la pression de ses poursuivants, Leipzig (58 pts), 'Gladbach (56 pts) et Leverkusen (56 pts). Il n’a donc pas droit à l’erreur surtout s’il ne veut pas voir le Bayern (67 points) s’échapper définitivement.