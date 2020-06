Dortmund fait le job contre le Hertha Berlin, quatre Belges en action

La rencontre débute par une image forte avant le coup de sifflet initial, l’ensemble des acteurs, joueurs et staff ont posé un genou par terre. Se joignant à l’hommage du sport contre le racisme suite à la mort de George Floyd.

En termes de football, la première mi-temps manque de rythme et de créativité. Dortmund a l’avantage et les occasions sans pour autant être très dangereux. Le Hertha ne parvient à se créer qu’une demi-occasion en 45 minutes… Avec un score nul à la pause

La deuxième période recommence beaucoup mieux. Les Borussen sont plus inspirés et se montrent beaucoup plus dangereux. Emre Can ouvre d’ailleurs le score après un peu plus de dix minutes. Le Borussia se rassure avec un beau but plutôt logique. Et le score ne changera plus.

Notons que quatre Belges étaient titularisés. Du côté de Dortmund, Hazard et Witsel ont été remplacés à une dizaine de minutes de la fin. Pour le Hertha, Lukebakio est sorti à la mi-temps, Boyata a disputé l’ensemble de la rencontre. Alors que la saison prochaine, Clinton Mata pourrait bien les rejoindre à Berlin.