Dortmund et Witsel giflés par le Bayern (5-0) et dépossédés de la tête

On s’attendait à une explication musclée entre les deux titans de la Bundesliga ce samedi à l’Allianz Arena de Münich pour rendre mémorable le 100e 'Klassiker'. Ce genre de duel où les deux adversaires se rendent coup pour coup et qui se décide sur des détails. Cela a été une tout autre histoire entre le Bayern Münich et le Borussia Dortmund dans l’affiche de cette 28e journée de première division allemande.

Les Bavarois ont écrasé les ‘Borussen’ 5-0 en terminant le travail déjà en première période. Mis à part un poteau de Dahoud à la 7e minute, Axel Witsel et ses équipiers n’ont pas eu voix au chapitre.

Après 10 minutes, le Bayern avait déjà pris les commandes sur un coup de tête de Hummels (10e). Sept minutes plus tard, Dortmund donnait le bâton pour se faire battre. Une grossière erreur de Zagadou permettait à Lewandowski d’intercepter la balle, dribbler le gardien Burki d’un sombrero et reprendre de manière acrobatique pour le 2-0.

Les déboires des Jaune et Noir ne s’arrêtaient pas là. Inconsistants, ils subissaient deux nouveaux buts avant la pause : ceux de Javi Martinez (41e) et Gnabry (43e).

4-0 à la pause ! Un gros coup au moral et un résultat irréversible. En deuxième période, l’équipe d’Axel Witsel ne parviendra pas à sauver l’honneur alors que le Bayern enlèvera le pied de l’accélérateur. Cela n'empêchera toutefois pas à Lewandowski de signer son 201 but en Bundesliga et de faire 5-0 (89e).

Au classement de Bundesliga, le Bayern reprend donc la main avec 64 points. Le Borussia suit à une longueur et peut encore croire au titre à 6 journées du terme. Il faudra pour cela oublier rapidement cette claque et retrouver le jeu scintillant de l’automne dernier.