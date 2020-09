Dortmund et ses Belges en refilent trois à 'Gladbach', Hazard sort blessé

Si tout s'est bien passé au niveau du marquoir, le BVB peut déplorer la blessure de Thorgan Hazard, sorti à la 19e minute en se tenant l'arrière de la cuisse. Le Diable rouge était titulaire sur le flanc gauche de Dortmund qui alignait également Axel Witsel et surtout Thomas Meunier, auteur de son premier match en Bundesliga.

Les Jaune et Noir ont débloqué le marquoir à la 35e minute grâce à une belle frappe croisée de Giovanni Reyna. C'est ensuite Erling Braut Haaland qui a pris le devant de la scène en s'offrant un doublé à la 54e (penalty) et la 77e minute pour planter un 18e but en 20 matches sous le maillot des 'Borussen'.