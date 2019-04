Dortmund, en démonstration à Fribourg, colle au Bayern

Il fallait absolument que Dortmund gagne à Fribourg pour coller au Bayern Munich, leader vainqueur samedi: le Borussia y est admirablement parvenu grâce à 3 buts d'attaquants signés Sancho, Reus et Götze, et un ultime penalty d'Alcacer, dimanche lors de la 31e journée du Championnat d'Allemagne.

Sancho, la nouvelle pépite internationale anglaise de 19 ans, s'est trouvé dès la 12e minute à point nommé pour reprendre de près victorieusement un centre tendu de la gauche de Marco Reus, démarqué après un intelligent jeu en triangle avec Götze et Guerreiro (1-0, 12e). C'est le 11e but cette saison en Bundesliga pour le jeune attaquant.

Dans cette première période, ce sont les locaux qui ont globalement dominé. Mais les joueurs de Christian Streich n'ont jamais vraiment inquiété alors une défense de Dortmund bien organisée autour de ses centraux Akanji et Weigl et de son milieu défensif Witsel.

Les Rouge et Noir n'ont été véritablement dangereux qu'en de rares occasions, par un tir dans la surface de Grifo sur un centre en retrait, contré par un défenseur de Dortmund (24e), ou un autre du gauche en pivot décoché à la limite de la surface par Waldschmidt, dont le ballon était bien boxé par Bürki (26e).

Dès le retour des vestiaires, la physionomie du match a complètement changé. Dortmund a pris l'initiative du jeu, et n'a pas tardé à doubler la mise par Reus, à la conclusion d'une nouvelle combinaison bien léchée, preuve de l'excellence du jeu collectif des Jaunes, entre Sancho, Witsel et Guerreiro. (2-0, 54e).

Reus décisif

En fin de match, Götze, après une longue course côté droit de Sancho parti de son propre camp (3-0, 79e), puis le buteur-maison Alcacer sur un penalty un peu chanceux - Schwolow, parti du bon côté, manquant de peu d'intercepter son tir- (4-0, 87e), ont corsé l'addition.

Grâce à cette victoire obtenue avec la manière, à l'issue d'un match où Reus s'est particulièrement illustré (1 but, 2 passes décisives), le Borussia reste à un point du Bayern, le champion en titre qui a eu plus de mal samedi à se défaire en Bavière du Werder Brême (1-0).

Dans son antre du Schwarzwald Stadion, au milieu des arbres de la Forêt Noire, Fribourg a essuyé sa quatrième défaite de la saison, et reste englué à la 13e place, mais avec une bonne marge de sécurité (11 points d'avance) sur le barragiste Stuttgart.

Cette 31e journée devait se poursuivre dimanche avec une rencontre de seconde moitié de tableau, Hertha Berlin-Hanovre, et s'achever lundi avec un match important dans la course à l'Europe entre Wolfsburg (9e) et l'Eintracht Francfort (4e et dernier qualifié pour l'instant pour la C1).