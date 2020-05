Dortmund efficace pour battre Wolfsburg et Casteels, nouvel assist de Thorgan Hazard

Dortmund a assuré l'essentiel ! - © Michael Sohn - BELGAIMAGE

Dortmund efficace et réaliste face à Wolfsburg - Bundesliga - 23/05/2020 Dortmund a assuré l’essentiel en dominant Wolfsburg 0-2 ce samedi. Guerreiro a inscrit le premier but après 30 minutes, Hakimi a doublé la mise en fin de rencontre. Après une première mi-temps largement dominée par Dortmund pourtant peu dangereux, la deuxième période a été beaucoup plus équilibrée et les hommes de Favre ont fait parler leur efficacité. Wolfsburg a terminé à dix suite à l’exclusion de Felix Klaus. Côté belge, Koen Casteels, était dans les cages des " Wolves ", il est ainsi devenu le gardien belge avec le plus de titularisations en Bundesliga devant Jean-Marie Pfaff. Thorgan Hazard a quant à lui délivré l’assist sur le premier but et est sorti à une dizaine de minutes de la fin. Axel Witsel était toujours absent en raison d’une blessure.