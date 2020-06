Dortmund dompte Leipzig, assure sa 2e place et s'offre un record

Le Borussia Dortmund a battu le RB Leipzig dans le choc de la 33e et avant dernière journée de Bundesliga (0-2). Axel Witsel , averti, a joué l’intégralité de la rencontre. Thorgan Hazard , à son avantage offensivement en première période, a été remplacé dans les arrêts de jeux. Outre la victoire, les fans du BVB, toujours privés de stade, ont deux autre raisons de se réjouir. Ce succès permet de valider la deuxième place du club et la réalisation d’ Erling Haaland est synonyme d’un nouveau record. L’attaquant norvégien a marqué à la 30e d'une frappe croisée et a signé le 83e but de ses couleurs cette saison, jamais les Borussen n’avaient marqué autant au cours d’un même championnat.

Le BVB a hérité de deux grosses occasions en début de deuxième mi-temps via Reyna (47e) et surtout Haaland (52e). Il les a manquées toutes les deux et aurait bien pu le regretter. Les hommes de Lucien Favre ont souffert dans la dernière demi-heure. Sans conséquence sur le résultat final. D'autant que Haaland a plié définitivement le match à la 93e. Il a inscrit son 13e but de la saison en Bundesliga. Le record du club grimpe donc à 84 réalisations. Et il reste une journée à jouer.