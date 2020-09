Dortmund déroule en Coupe à Duisburg avec un but de Thorgan Hazard

Pour son premier match de la saison, Dortmund n’a pas fait dans le détail en 1/32e de finale de la Coupe d’Allemagne. Duisburg, a dix pendant plus d’une mi-temps, a été balayé 0-5.



Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires. Le N.10 du BVB a marqué et a distribué un assist pour Bellingham, une des recrues de l’été.

Sancho, Reyna et Reus ont également alimenté le marquoir.