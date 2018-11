Dortmund-Bayern, un choc de titans (LIVE commenté 18h30)

Le choc au sommet Dortmund-Bayern Munich, ce samedi, ne sera certes pas décisif pour l'attribution du titre national mais le vainqueur prendrait un avantage psychologique important alors que les deux clubs viennent de connaître des fortunes opposées en Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné à 18h30.

Dortmund, leader de Bundesliga avec quatre points d'avance sur le Bayern mais battu 2-0 en C1 sur le terrain de l'Atlético Madrid, est assuré de rester en tête du Championnat quel que soit le résultat de samedi après la 11e journée. En revanche, le sextuple champion d'Allemagne en titre ne peut plus se permettre de concéder une troisième défaite cette saison, d'autant qu'il a gagné en C1 (2-0 devant l'AEK Athènes) et n'a plus besoin que d'un point pour valider son ticket pour les 8e de finale.