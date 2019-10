Dortmund, avec Hazard et Witsel, souffre mais arrache un point dans le Derby de la Ruhr contre Schalke

Derby de la Ruhr intéressant mais vierge de but ce samedi après-midi (0-0). Pendant la majeure partie de la partie, c’est Schalke qui a dominé, mis le pied sur le ballon et qui s’est procuré les meilleures occasions. Le BVB n’a dû son salut qu’à l’imprécision chronique des avants de Gelsenkirchen et à un sursaut d’orgueil soudain mais infructueux dans le dernier quart d’heure. Les deux frères ennemis du football allemand se quittent donc sur ce match nul qui ne fait les affaires de personne.

A noter que Witsel était titulaire, que Thorgan Hazard est monté à la 60e minute mais que Benito Raman n’a, lui, pas foulé la pelouse. Au classement, les deux équipes font du surplace. Dortmund, certes invaincu depuis 5 matchs, est provisoirement 4e avec 15 points, tandis que Schalke est 7e avec une unité de moins.



Le résumé du match

Début de match sur les chapeaux de roue entre deux équipes qui évoluent le couteau entre les dents. Dès la 2e minute de jeu, c’est l’inévitable Jadon Sancho qui met Nübel à contribution d’une frappe puissante des 18 mètres mais le portier de Schalke se détend parfaitement.

Réponse du berger à la bergère quelques instants plus tard avec une première incartade de l’équipe de Gelsenkirchen. C’est le jeune attaquant gallois, Rabbi Matondo, qui, excentré côté droit, tente une frappe vicieuse qui fuse...à côté.

Au quart d’heure, on se dit que l’enjeu prend lentement le pas sur la qualité du spectacle proposé par les 22 acteurs. Les duels sont hachés, la tension monte, les deux équipes ne proposent (quasiment) plus rien.Il faut ainsi attendre la 29e minute pour assister à un nouveau danger. Sur corner, le roc des locaux, Salif Sané s’élève plus haut que tout le monde et catapulte un boulet de canon sur la transversale. Dortmund a eu chaud, Schalke montre les crocs.

Rebelote quelques minutes plus tard. Hitz est à nouveau sauvé par son montant sur un envoi dans la surface de Serdar. Le navire noir et jaune prend l’eau mais ne chavire toujours pas. Nouvelle illustration juste avant la mi-temps quand Matondo rate son face-à face avec Hitz avant d’être signalé hors-jeu. Nouveau ouf de soulagement au sein des travées visiteuses.

La seconde mi-temps recommence sur le même rythme. Schalke domine, met le pied sur le ballon mais ne parvient pas à se mettre à l’abri. Sancho passe même à quelques centimètres de climatiser tout un stade d’une frappe limpide enrobée qui flirte avec le poteau.

Imbroglio à la 60e minute. Sur corner, Thorgan Hazard, fraîchement monté au jeu, touche le ballon dans sa propre surface. Pénalty pour Schalke ? Non coup-franc pour Dortmund pour une faute au préalable. A vingt minutes du terme, c’est Sancho, meilleur joueur du BVB, qui inquiète une nouvelle fois Nübel d’une frappe puissante détournée par le portier. La fin de match sera tendue, avec deux équipes qui se livrent vers l'avant mais sans parvenir à inscrire ce premier but.