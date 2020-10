Dortmund a eu chaud, mais Dortmund s'impose face à Schalke 04 dans le derby de la Ruhr

Ce samedi après-midi, Lucien Favre avait choisi de reposer une partie de ses titulaires. Si l’on a pu craindre que ce choix ne fut pas le bon, les locaux ont finalement réussi à marquer et s’imposent dans le derby de la Ruhr. Le Borussia Dortmund bat Schalke 04 3 buts à 0.

Résumé de la rencontre

En première mi-temps, il n’y en a presque que pour les hommes de Lucien Favre. Dortmund joue haut, domine, mais finalement va se procurer peu d’occasions réelles d’ouvrir le score. La faute à Schalke qui joue bas et qui ne défend pas mal. Mais la faute aussi à un jeu un peu trop stéréotypé de la part de Dortmund.

En voulant constamment passer par le centre du jeu, les joueurs locaux bloquent systématiquement sur le mur bleu, ou voient leurs tentatives ne pas trop inquiéter Ronnow, excepté la transversale de Dahoud (31e).

Si Schalke va quand même se procurer une belle occasion à la 25e, Dortmund comprend à certains moments qu’il est important d’écarter le jeu. Car, par deux fois, les locaux vont passer par la droite et via un centre de Meunier, se montrer un peu dangereux (15e et 37e).

C’est 0-0 à la pause et l’entraîneur ne fait pas de changement pour démarrer la seconde mi-temps. Pourtant le coach dispose de joueurs comme Hazard, Witsel et Reus sur le banc.

Si Dortmund continue à buter contre le mur défensif, il va enfin réussir à inscrire un but, en deux temps. Sur un tir contré par le gardien, Akanji ouvre la marque et lance enfin la rencontre. Ce but va lancer Dortmund. Car à la 60e, Haaland va, d’un subtil petit lob, plier le derby.

Dans le dernier quart d’heure, Hummels fait 3-0 et clôt le débat. Il n’y aura eu de derby de la Ruhr que le nom. Le Borussia Dormtind s’impose facilement trois buts à zéro face à Schalke 04. A noter que côté Belge, Axel Witsel et Benito Raman sont montés au jeu. Tout comme Thorgan Hazard, à un quart d’heure de la fin. Une bonne nouvelle pour Roberto Martinez qui pourra compter on l’espère sur le frère d’Eden au mois de novembre.

Au classement, Dortmund (12 points) rejoint le Bayern Munich à la deuxième place, juste derrière Leipzig qui occupe la tête avec 13 points. Schalke 04 se classe 17e et avant-dernier avec un petit point au compteur.