Dodi Lukebakio et le Hertha Berlin battus à Fribourg

Dodi Lukebakio et le Hertha Berlin ont été battus 2-1 à Fribourg mardi. Les Belges n'ont pas été à la fête lors de cette 32e journée de Bundesliga puisque Koen Casteels s'est aussi incliné avec Wolfsburg contre Mönchengladbach (3-0).

Alors que Dedryck Boyata était suspendu, Dodi Lukebakio a joué tout le match dans les rangs berlinois. Le joueur belge aurait pu ouvrir le score d'un tir dans la lucarne à la 52e minute mais le but a été annulé par le VAR.

Le Hertha Berlin pointe au 11e rang du championnat allemand avec 38 points.



Le Borussia Mönchengladbach s'est replacé dans la course à la Ligue des champions en dominant Wolfsburg. Les "Poulains" reprennent provisoirement avec 59 points la quatrième place, qualificative pour la compétition reine européenne. Leur rival Leverkusen (57 pts), aura l'occasion de repasser devant mercredi soir en recevant Cologne. Jonas Hofmann a réussi un doublé pour Gladbach (10e et 30e). Lars Stindl a enfoncé le clou après la pause, également d'une reprise dans la course après une passe du Guinée Ibrahima Traoré (3-0, 63e).



Belga