Dodi Lukebakio claque un joli retourné mais ne peut éviter la défaite du Hertha

Le Hertha Berlin a connu d’arrêt à domicile face à Hoffenheim (2-3). Vainqueur de ses trois derniers matches, le club berlinois a été battu par le TSG.



Menée 0-2, Die Alte Dame a joué avec son bonheur. Elle a d’abord été menée 0-2, puis est revenue à égalité grâce notamment à un superbe but de Dodi Lukebakio avant de craquer en fin de match. Dedryck Boyata était également titulaire dans les rangs du Hertha.



L’ancien carolo a inscrit son troisième but de la saison d’un joli retourné. A cet instant (55e), le score était de 0-2 après les goals de Locadia (33e) et Kramaric (38e). La réalisation de notre compatriote a amorcé le retour du Hertha. Kalou a égalisé (69e). Mais tout cela n’a finalement servi à rien puisque Hubner a trouvé la faille d’une belle tête croisée sur corner à la 80e. Darida a été exclu pour un deuxième carton jaune dans les dernières minutes (84e).



Lukebakio avait déjà trouvé le chemin des filets face au Bayern Munich mi-août et le week-end dernier à Brême.