Diables Rouges : le bilan 2021 des Diables d'Allemagne

En cette fin d'année civile, et à moins d'un an de la prochaine Coupe du monde au Qatar, la rédaction foot de la RTBF s'est penchée sur le bilan de nos Diables dans leurs championnats respectifs. Avec notre consultant Frédéric Waseige (journaliste VOO), nous passons en revue les troupes. Cette année 2021 a-t-elle été un bon cru pour les Diables de Martinez ? Ou au contraire une année à oublier ? Aujourd'hui, penchons-nous sur la saison des Diables évoluant en Bundesliga allemande.

Axel Witsel, année contrastée

Axel Witsel © dpa-Zentralbild * Au 20.12.2021 : chiffres pour l'année civile 2021, en club et avec les Diables (17m possibles) *Dortmund 26m/0b – Diables 10m/0b " Une année 2021 contrastée avec sa grave blessure et puis son retour à l’Euro. Et là, il est en fin de contrat, et il n’a pas de proposition jusqu’ici. Mais il va y en avoir. Ce n’est pas le genre de joueur à se contenter d’un rôle de back up. Moi je ne me suis jamais tracassé pour lui, car il est souvent critiqué mais il est tout le temps là. Et croyez moi les autres joueurs de son équipe sont bien contents de l’avoir à leurs côtés. Sur une si longue carrière ça dit beaucoup. "

Thorgan Hazard, un des meilleurs à l'Euro

Thorgan Hazard © AFP or licensors *Dortmund 34m/5b – Diables 10m/5b " Du côté de Dortmund c’est le joueur qui est le plus exposé à la concurrence sur son flanc. Quand il n’est pas à 100%, il revient et il apporte quelque chose. Il est tout le temps là. J’ajoute qu’il a été un des meilleurs Belges à l’Euro. Il a son style, sa percussion et son intelligence de jeu et il est un peu plus finisseur qu’avant. C'est un vrai plus. Bref, une année plutôt positive malgré quelques petits pépins physiques. "

Thomas Meunier, recharger les batteries

Thomas Meunier © Tous droits réservés *Dortmund 34m/1b – Diables 10m/0b " Sa blessure après l’Euro lui a fait un grand bien, ... je veux dire qu'elle lui a permis de recharger ses batteries. Car l’Euro a été difficile physiquement et mentalement. Aujourd’hui avec ce nouveau coach, il ne sort plus du onze de base. Une année 2021 débutée moyennement et qui se termine plutôt bien pour Thomas".

Dedryck Boyata, colosse aux pieds d'argile

Dedryck Boyata © AP-Pool *Hertha Berlin 18m/1b – Diables 7m/0b " C’est un colosse aux pieds et aux muscles d’argile. En plus le Hertha Berlin n’est pas au mieux, d’autant que le voisin et promu de l’Union Berlin attire les sympathies. 2021 ne sera pas mémorable pour Dedryck ni en club ni en équipe nationale mais sa sobriété, son jeu de tête et sa place dans la hiérarchie de Martinez font qu’il sera du voyage au Qatar. Mais je pense qu’il se réjouit d’être en 2022. "

Koen Casteels, fiabilité absolue

Koen Casteels © AFP or licensors *Wolfsburg 43m/17 cleans – Diables 2m " Formidable saison. Il est dans un club qui n’est pas le plus exposé mais ce gardien c’est du fiable semaine après semaine. Il a gagné beaucoup de points à lui seul. Très sollicité il s’est donc beaucoup mis en évidence. Koen n’est pas très expansif. Il n’est pas là pour soigner sa pub, son image... mais ses prestations parlent pour lui. "

Dodi Lukebakio, de plus en plus à l'aise

Dodi Lukebakio © AFP or licensors *Hertha Berlin & Wolfsburg 39m/3b – Diables 3m/0b " C’est le genre de joueur qui illumine un match et qui, le match suivant, a parfois du mal à allumer l’électricité. Mais il a des dispositions et 2021 a laissé entrevoir de très bonnes choses pour lui car on le sent de plus en plus à l’aise dans cette Bundesliga qui est loin d'être un championnat facile. "