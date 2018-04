Déjà champion, le Bayern Munich punit le 'Gladbach de Thorgan Hazard

Le Bayern Munich, champion depuis le weekend dernier et avec un effectif remanié, s'est imposé largement face au Borussia Mönchengladbach (5-1) samedi lors de la trentième journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a disputé toute la rencontre pour les visiteurs.

Arjen Robben, Franck Ribéry et Robert Lewandowski prenaient place sur le banc du Bayern Munich. Les Bavarois étaient tout d'abord surpris dès le début de la rencontre par leur adversaire lorsque Josip Drmic ouvrait le score après seulement 9 minutes. Sandro Wagner égalisait toutefois avant de donner l'avantage aux locaux avant la mi-temps (37e et 41e). Après le repos, les champions d'Allemagne allaient creuser l'écart grâce à Thiago Alcantara (51e), David Alaba (67e) et Robert Lewandowski (82e). Avec cette défaite, le Borussia Mönchengladbach (40 points) est huitième.

Lors de la 32e journée de Liga, la Real Sociedad s'est imposée (0-1) sur la pelouse de Las Palmas grâce à un but de Mikel Oyarzabal (21e). Adnan Januzaj, titulaire chez les vainqueurs, est sorti à la 82e. La Real Sociedad (40 points) est dixième, Las Palmas (21 points) dix-neuvième.

Enfin, lors de la trente-deuxième journée de Serie A, le milieu de terrain Samuel Bastien, titulaire, a obtenu le point du match nul (0-0) à domicile avec le Chievo face au Torino. Chievo (30 points) reste 16e au classement, Torino (46 points) 10e. Stephane Omeonga, pour sa part, est resté toute la rencontre sur le banc lors de la victoire (1-0) de son équipe, le Genoa, face à Crotone. Genoa (38 points) est onzième, Crotone (27 points) dix-huitième.