De Camargo a inscrit le goal de la décennie pour Monchengladbach

Le Borussia Monchengladbach a annoncé jeudi que ses supporters ont choisi un but de 2011 d'Igor De Camargo comme but de la décade.

De Camargo a joué au sein du club allemand de 2010 à 2013. En mai 2011, les 'Poulains' ont disputé les barrages pour le maintien en Bundesliga contre Bochum. Lors du premier match, De Camargo a fait exploser le Borussiapark d'une volée à la 93e minute. Le match retour à Bochum s'est terminé sur le score de 1-1, de sorte que le but de l'actuel attaquant du FC Malines a été décisif pour rester dans la plus haute division.

"Je garde un bon souvenir de cette merveilleuse soirée. Ce n'était pas le plus beau but de ma carrière, mais c'était le plus important. La décharge a été énorme", a déclaré De Camargo dans un message vidéo en évoquant son "but de la décade".

Les supporters de Gladbach pouvaient choisir entre dix buts, un par an. Thorgan Hazard, qui a est parti à Dortmund l'été dernier, était également sur la liste des sélectionnés pour son but en Ligue des champions contre le FC Barcelone en septembre 2016 (défaite 1-2).