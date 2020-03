Coupe d'Allemagne : Il stoppe 5 penaltys et offre la victoire à son équipe

Le FC Saarbrücken, club de quatrième division allemande, a réalisé un véritable exploit lors des quarts de finale de coupe d'Allemagne. Actuellement en tête de la Regionalliga Südwest, Saarbrücken affrontait mardi le Fortuna Düsseldorf, actuel seizième de Bundesliga. Incapables de se départager lors du temps réglementaire et des prolongations (1-1), les deux clubs ont dû se départager aux penaltys. Et c'est le club situé à proximité de la frontière française qui s'est qualifié après une séance de tirs au but haletante, 7-6.

Un homme a particulièrement marqué la rencontre de son empreinte, Daniel Blatz. Le portier allemand a en effet réussi l'exploit d'arrêter cinq penaltys, dont un durant la rencontre. Cinq penaltys manqués par une équipe, ce n'est pas forcément exceptionnel, mais ici le gardien de 29 ans a réalisé l'arrêt sur les cinq ratés adverses. Le portier allemand navigue depuis quelques saisons dans les divisions inférieures. Mais mardi soir, il a réalisé une performance digne de la Bundesliga qu'il a connu il y a quelques années avec Nuremberg et Fribourg.

Et le parcours de Blatz est similaire à celui de son club. Le FC Saarbrücken a connu pour la dernière fois la Bundesliga au début des années 90. A l'entame du deuxième millénaire, Saarbrücken a encore connu la deuxième division avant de plonger dans les tréfonds du football allemand, descendant en quatrième division en 2014. Depuis ils n'ont plus jamais quitté ce championnat. Mais la saison 2019-2020 du club est une grande réussite. Saarbrücken trône actuellement en tête de la Regionalliga Südwest. Une bonne forme qui s'est donc confirmée face à Dusseldorf.

En atteignant pour la quatrième fois de son histoire les demi-finales de la coupe d'Allemagne (la première fois depuis 1985), Saarbrücken devient le premier club de quatrième division à atteindre les demi-finales de la DFB Pokal.

Retrouvez le résumé du match sur la chaîne YouTube de la fédération allemande.