Cologne, 17e, se sépare de son coach et de son directeur technique

Le FC Cologne n'est plus entraîné par Achim Beierlorzer. Le technicien de 51 ans a été remercié, samedi, au lendemain de la défaite 1-2 face à Hoffenheim. Cologne, promu cette saison en Bundesliga, est 17e et avant-dernier avec 7 points en 11 rencontres. Le club, qui n'a gagné qu'un seul de ses neuf derniers duels et deux au total, vient de perdre les trois derniers.

"Je regrette que nous ayons dû faire ce pas, parce que nous apprécions beaucoup Achim Beierlorzer", a déclaré le directeur sportif Frank Aehlig. "Cependant, le succès sportif espéré n'est pas au rendez-vous jusqu'à présent. C'est notre travail de tout faire pour que le FC atteigne ses objectifs."

Le départ du directeur général de Cologne, Armin Veh, par "consentement mutuel" avec effet immédiat, avait été annoncé après le match vendredi soir. Veh avait déjà dit qu'il ne prolongerait pas son contrat qui aurait dû courir jusqu'à la fin de la saison.

Beierlorzer était arrivé le 1er juillet en provenance de Jahn Regensburg (D2).

Outre son mauvais début de championnat, Cologne avait été sorti d'emblée de la Coupe par Sarrebrück, club de D4.