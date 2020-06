Chelsea vise le jackpot cet été : après Ziyech, les Blues rêvent de Werner et d'Havertz

Orphelin d'Eden Hazard, parti au Real Madrid, et anonyme 4e de Premier League, Chelsea ne parvient plus à truster les sommets sur la scène nationale. Conscients du léger gouffre qui commence à se creuser avec les principaux ténors, Liverpool ou Manchester City en tête, les dirigeants des Blues songeraient à mettre les bouchées doubles cet été pour renforcer leur noyau.

Après Hakim Ziyech, dont le transfert a d'ores et déjà été acté et qui ralliera Stamford Bridge cet été, les Londoniens lorgneraient deux pépites du football allemand : Timo Werner et Kai Havertz.

Selon certains médias anglais, les pourparlers entre Chelsea et Leipzig autour du cas Werner auraient déjà été entamés et les deux clubs se seraient mis d'accord autour d'une somme de transfert avoisinant les 53 millions d'euros. Rien n'est encore officiel mais les prochaines semaines et la reprise de la Premier League pourraient venir accélérer les discussions.

En ce qui concerne Havertz, la situation est quelque peu plus compliquée. La valeur marchande du joyau de Leverkusen est encore plus élevée que celle de Werner (on parle d'un transfert de 75 millions d'euros) et d'autres formations européennes huppées lui font les yeux doux. On évoquera, dans le désordre, le Bayern Münich, le Real ou Liverpool, rien que ça.

Reste à savoir qui raflera la mise. Une chose semble sûre, après son interdiction de transfert de la saison dernière, Chelsea semble bel et bien décidé à mettre les bouchées doubles pour renforcer un noyau qui somnole quelque peu ces derniers mois. Prime à la jeunesse du côté de Stamford Bridge ?