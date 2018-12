Casteels garde ses filets inviolés avec Wolfsburg et s'impose à Nuremberg

Le VfL Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les cages, s'est imposé sur la pelouse de Nuremberg (0-2) vendredi soir en ouverture de la quinzième journée de Bundesliga. Les 'Loups' grimpent ainsi à la huitième place du classement.

Ginczek (58e) et Brekalo (90e+3) ont permis à Wolfsburg de glaner son sixième succès de la saison à Nuremberg. Les coéquipiers de Koen Casteels, qui a réalisé sa cinquième cleansheet de la saison, restent sur un bilan comptable plus que satisfaisant de dix points sur douze en championnat d'Allemagne. Au classement, Wolfsburg est huitième avec 22 unités.

De son côté, Orel Mangala, titulaire devant la défense à Hambourg, s'est imposé avec ses coéquipiers à Duisbourg (1-2) en ouverture de la dix-septième journée de division 2 allemande. Le Diablotin trône en tête du classement avec 37 unités, soit quatre de plus que le FC Cologne et neuf de plus que l'Union Berlin et Sankt Pauli.