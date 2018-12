Casteels et Wolfsbourg s'imposent sur le fil à Augsbourg

Le VfL Wolfsbourg a obtenu les trois points sur le fil dimanche après-midi sur la pelouse d'Augsbourg (2-3) lors de la dix-septième journée de Bundesliga.



Les coéquipiers de Koen Casteels, titulaire entre les perches, menaient 0-2 au repos avant de se faire rejoindre au score en début de seconde période. Le but salvateur est arrivé à la 89e pour les 'Loups'.



Guilavogui (33), sur corner, et William (41), d'un tir de l'extérieur de la surface, ont permis à Wolfsbourg de prendre un avantage de deux buts au repos. Au retour des vestiaires, Augsbourg réagissait par l'intermédiaire de Khedira (49) qui réduisait le score après quatre minutes. À l'approche de l'heure de jeu, les joueurs locaux égalisaient sur une tête de Cordova (59). En toute fin de rencontre, Wolfsbourg arrachait finalement la victoire sur une contre attaque rapide initée par une belle relance du pied de Casteels et conclue par Gerhardt (89).



En enchaînant une troisième victoire consécutive et un sixième match sans défaite, Wolfsbourg grimpe à la cinquième place avec 28 points. Augsbourg est, pour sa part, quinzième avec 15 unités.