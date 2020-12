Buteur, Raman redonne un léger sourire à Schalke 04 en Coupe d'Allemagne

Schalke 04, avec Benito Raman double buteur, et Cologne, avec Sebastiaan Bornauw, se sont tous les deux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne après leurs succès respectifs contre Ulm (1-3) et Osnabrück (1-0) mardi.

Lanterne rouge en championnat, Schalke 04 a pu compter sur un doublé de Raman (51e, 62e) qui a inscrit les 2e et 3e buts des siens après le but d'ouverture de Serdar (27e). Ulm a ensuite sauvé l'honneur en fin de match via Reichert (82e). Raman a cédé sa place à la 67e minute.

Cologne, de son côté, n'a eu besoin que du but d'Anthony Modeste pour se qualifier pour les 8es de finale. Titulaire, Bornauw a joué l'intégralité de la rencontre.

