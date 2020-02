But de Boyata sur assist de Lukebakio mais défaite pour le Hertha face à Mainz

Dedryck Boyata a signé son deuxième but de la saison avec le Hertha Berlin ce samedi lors la 21e journée de Bundesliga. Un but qui n’a finalement pas servi à son équipe, battue 1-3 par Mainz. Le Diable rouge a fait trembler les filets à la 84e minute d’un joli coup de tête sur le 6e assist de la saison de Dodi Lukebakio. Malheureusement pour les Berlinois, Robin Quaison était déchaîné ce samedi et a planté un triplé pour offrir la victoire à Mainz.

Au classement, le Hertha Berlin est 14e avec 23 points, six de plus que Düsseldorf, premier relégable.