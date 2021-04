Bundesliga : victoire importante pour Cologne et Bornauw sur le terrain d'Augbsourg

Après avoir battu Leipzig mardi, Cologne a signé une nouvelle victoire à Augsbourg vendredi dans un match comptant pour la 31e journée du championnat d’Allemagne. Sebastiaan Bornauw a joué l’intégralité de la rencontre avec les vainqueurs.

Avec ces trois points importants dans la lutte pour le maintien, Cologne est 16e et barragiste avec 29 points, un de moins que Brême (14e) et Bielefeld (15e). Mais les Boucs ne comptent que trois unités de plus que le Hertha Berlin, qui a disputé trois matches de moins. Augsbourg (33 points) est 12e.

À la mi-temps, Cologne menait 0-3 et Ondrej Duda a joué un rôle majeur dans cette nette avance avec un doublé (8e, 33e) et en se trouvant à la base de l’action amenant le but de Florian Kainz (23e, 0-2). Augsbourg, qui était apparu complètement absent offensivement et chancelant sur le plan défensif, a mieux entamé la seconde période. Sur un corner mal renvoyé par la défense de Cologne, Robert Gumny a battu Jannes Horn (54e, 1-3).

La ligne arrière de Cologne s’est à nouveau montrée fébrile quelques instants plus tard : Horn a glissé en laissant le but ouvert, Bornauw a tenté de bloquer Fredrik Jensen sur la droite mais le Finlandais est passé et de la ligne de fond, a servi Ruben Vargas, qui s’est montré plus rapide que Benno Schmitz (62e, 2-3). Les visités ont continué à causer des soucis à la défense adverse mais sans résultats.