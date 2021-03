Bundesliga : Victoire écrasante et clean sheet pour Casteels face à Raman

Après une défaite la semaine passée face à Hoffenheim (2-0), Wolfsbourg et Koen Casteels ont repris leur marche vers l’avant en terrassant Schalke 04 samedi lors de la 25e journée de Bundesliga (5-0).

Un but contre son camp de Shkodran Mustafi avait lancé les Loups en première mi-temps (32e) avant que Wout Weghorst (51e), Bote Baku (58e), Josip Brekalo (64e) et Maximilian Philipp n’alourdissent le score. Benito Raman est sorti à la 72e minute alors que Koen Casteels a joué toute la rencontre.

Wolfsbourg est toujours 3e de Bundesligaavec 48 points, soit 10 de moins que le leader, le Bayern Munich qui l’a emporté 1-3 à Brême. Schalke 04 est plus que jamais dernier après la victoire de Mayence 1-0 face à Fribourg. Raman et ses coéquipiers comptent 10 points, 9 de moins que l’Arminia Bielefeld et 11 que Mayence, barragiste.