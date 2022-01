Les Jaune et Noir connaissaient un début de rencontre catastrophique et voyaient Francfort mener de deux buts avant la demi-heure de jeu grâce à Rafael Borré (15e et 24e). Monté au jeu à la 65e minute, Hazard relançait le match quelques minutes plus tard grâce à sa troisième réalisation de la saison. Bien servi par Erling Haaland, le Diable Rouge pénétrait dans le grand rectangle avant de placer entre les jambes du gardien (71e, 2-1). Un but qui entretenait l'espoir et qui permettait aux siens d'effectuer une remontée folle.

A trois minutes du terme, Meunier se signalait à son tour en offrant l'égalisation à Jude Bellingham (87e, 2-2) d'un centre en un temps, avant que Mahmoud Dahoud n'offre la victoire aux 'Borussen' dans la foulée (89e, 2-3). Witsel recevait quelques minutes de temps de jeu en entrant à la 92e.