Thorgan Hazard, titulaire ce samedi face au RB Leipzig, s’est montré décisif en distillant un assist à Marco Reus dès la 7e minute de jeu. Avec cette passe décisive, une superbe inspiration du talon pour lancer son équipier en profondeur, Hazard a permis à Dortmund de mener 1-0.

Le Belge a ainsi inscrit son 3e assist de la saison en Bundesliga, le 6e toutes compétitions confondues. Une belle manière se montrer, lui qui avait été absent de nombreux matches pour cause de blessure.

Après le but de Reus, le BVB a doublé la mise grâce à Jadon Sancho (51e) avant de subir la colère de Leipzig. Klostermann (63e) et Olmo (77e) ont ainsi permis à leur équipe de recoller au score mais un but à la 87e minute de Jadon Sancho a redonné l'avance aux Borussiens.

►►► À lire aussi : Bundesliga : résultats et classement

►►► À lire aussi : Le Bayern Munich remporte son 31e titre sans jouer

Une victoire importante pour Dortmund qui a par la même occasion offert le titre au Bayern Münich avec un peu d'avance. Les Bavarois - qui jouent contre le Borussia Mönchengladbach en soirée - comptent en effet 7 points d'avance sur Leipzig et ne peuvent donc plus être rejoints. Dortmund monte pour sa part à la 4e place avec 58 points mais peut toujours se faire dépasser par Francfort (56 pts).

Toujours ignoré par son coach, Thomas Meunier est resté toute la rencontre sur le banc.