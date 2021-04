Bundesliga : Schalke relégué en D2, le Bayern peut être titré samedi

C'est désormais mathématique, Schalke est relégué en D2 à la suite de sa défaite 2-0 à Bielefeld lors de la 30e journée du championnat d'Allemagne. Alors qu'il reste quatre matches à jouer, les Königsblauen comptent 13 points, soit 13 longueurs de retard sur le Hertha Berlin (16e et barragiste).

Grâce au but de Fabian Klos (50e), l'Arminia se hisse en 14e position (30 points). A Bielefeld, Nathan De Medina est monté au jeu (69e) tandis qu'à Schalke, Benito Raman, blessé, était absent.

Dans les premières minutes, les deux équipes se valaient tant elles étaient très imprécises en attaque. Par la suite, Bielefeld s'est montré plus appliqué mais n'a pas vraiment inquiété le gardien comme lorsque Manuel Prietl s'est débarrassé de deux adversaires dans un espace fermé avant de tirer dans les mains de Ralf Fährmann (9e). Klos et Ritsu Doan, sur le rebond (13e) et Andreas Voglsammer (25e, 39e) ont eu également l'occasion d'ouvrir la marque.

À la reprise, Bielefeld a pris l'avantage sur une interception dans la moitié de terrain de l'adversaire d'Amos Pieper, qui a cédé le ballon à Klos (50e, 1-0). Bielefeld avait fait le principal et l'exclusion de Malick Thiaw, le défenseur de Schalke lui a donné un coup de main (71e).

Le Bayern gagne et peut être champion dès samedi

Le Bayern sera champion d'Allemagne samedi s'il gagne à Mayence. Vainqueur de Leverkusen 2-0, le "Rekordmeister" a profité mardi de la défaite surprise de Leipzig à Cologne (2-1) pour prendre 10 points d'avance et faire l'avant-dernier pas vers le titre.

En moins d'un quart d'heure, Eric Maxim Choupo-Moting (1-0, 7e) et Joshua Kimmich (2-0, 13e) ont plié la rencontre à domicile contre Leverkusen, donnant raison à leur entraîneur Hansi Flick, qui avait prédit que les remous autour de son départ annoncé ne perturberaient pas ses joueurs.

S'il ne gagnent pas samedi (15h30), les Bavarois devront attendre le résultat de Leipzig dimanche contre Stuttgart (15h30): il faudrait alors que le RB ne fasse pas mieux qu'eux pour que l'écart se maintienne à 10 points et qu'ils soient assurés du titre.