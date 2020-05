Bundesliga : Schalke 04 et Benito Raman, battus 0-3 par Augsburg, toujours dans le dur

Schalke 04 s'est incliné 0-3 face à Augsburg, ce dimanche dans le cadre de la 27ème journée de Bundesliga. Le Belge Benito Raman, qui a débuté le match en tribune, a disputé le dernier quart d'heure de la rencontre, sans parvenir à se montrer décisif.

Après la claque reçue lors du derby de la Ruhr à Dortmund la semaine dernière (4-0), Schalke, qui restait sur huit matches sans la moindre victoire en championnat (quatre défaites, quatre partages), avait à cœur de mettre les pendules à l'heure pour son retour dans un stade de Gelsenkirchen privé de supporters.

Titulaire samedi dernier, Benito Raman faisait les frais de la grosse défaite au Borussia Dortmund. L'ancien ailier du Standard et de Gand suivait le début de la rencontre depuis les tribunes et assistait, impuissant, à l'ouverture du score signée Eduard Löwen (6' 0-1). Noah Sarenren Bazee doublait la mise à un quart d'heure du terme (76' 0-2).

Dans la foulée, Benito Raman montait au jeu (77') et apportait un peu de fraîcheur et de vivacité dans le jeu de Schalke 04. Sans grand succès, tant cette équipe semble amorphe ces derniers temps... Augsburg inscrivait d'ailleurs un troisième et dernier but sur une grossière erreur défensive dans les arrêts de jeu via Sergio Cordova (91' 0-3).

Ce succès permet à Augsburg de se donner de l'air en bas de tableau (30 points). Schalke, pour sa part, fait du surplace à la huitième place (37 points) alors que le club de la Ruhr revendiquait encore il y a peu une qualification pour la Champions League.