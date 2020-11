Bundesliga : Raman ponctue magistralement une action d'école de Schalke

Lanterne rouge et toujours à la recherche d'une première victoire en Bundesliga, Schalke 04 est en grande difficulté cette saison. Revanchard, le club de Gelsenkirchen comptait sur le déplacement à Mönchengladbach pour faire tomber l'un des outsiders de Bundesliga (7e) et se refaire la cerise.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et Schalke s'est assez vite retrouvé mené suite à un but de Neuhaus au quart d'heure. Mais quelques minutes plus tard, un Benito Raman titulaire est sorti de sa boîte pour - magistralement - remettre son équipe sur les bons rails.

>>> Lire aussi : Dortmund prend l'eau à Cologne malgré un but de Thorgan Hazard

En bon infiltreur qu'il est, le Diable rouge s'est faufilé dans le dos de la défense adverse avant de reprendre en un temps une louche somptueuse de Uth. Bim, bam, boum en pleine lucarne et un premier but pour Raman en Bundesliga cette saison.