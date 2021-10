Bundesliga : Premiers signes de faiblesse pour le cyborg Erling Haaland, absent pendant plusieurs semaines ?

Sur un petit nuage depuis le début de sa carrière, Erling Haaland vivrait-il les premières heures plus sombres de sa carrière ? Cela en a tout l’air Présent pendant 90 minutes en Ligue des Champions face à l’Ajax, le Norvégien a ensuite dû faire l’impasse sur le déplacement du BVB à Bielefeld ce week-end (1-3) à la surprise générale.

Questionné sur le sujet, son coach Marco Rose, n’a pas laissé de place au doute : "Il souffre d’une blessure à la hanche qui l’empêche de jouer". Résultat, et les différents médias allemands l’ont d’ailleurs annoncé dans la foulée, Haaland devrait être absent plusieurs semaines et pourrait ne plus jouer en 2021.

Pas de quoi entraver sa motivation et son insatiable ambition puisque le cyborg norvégien a publié une photo de lui sur Instagram dans la foulée. Cliché accompagné de la légende : ""Il est temps de me concentrer sur ma guérison. Je reviendrai plus fort !".