Bundesliga : Marcus Thuram exclu pour un crachat sur un adversaire, il risque une très lourde sanction

Il y a des moments dans la vie où l’on se dit qu’on aurait mieux fait d’y réfléchir à deux fois avant d’agir, et encore mieux de s’abstenir… Marcus Thuram est sûrement dans cet état d’esprit actuellement. L’attaquant français a littéralement craqué à la fin de la rencontre opposant Monchengladbach, son club, à Hoffenheim (1-2). Il a craché au visage de Stefan Posch… ce qui lui a valu une carte rouge directe après un recours au VAR. Mais cela ne s’arrêtera pas là.

Ce geste est déjà lourdement puni habituellement mais le sera encore plus dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus. On ne devrait plus revoir de sitôt le joueur sur les terrains.