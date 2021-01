Bundesliga : M'Gladbach domine Dortmund malgré un nouveau doublé de Haaland

Six buts, des doublés de Haaland et d’Elvedi, et un combat d’une grande intensité : Mönchengladbach a remporté 4-2 vendredi contre Dortmund un superbe duel des Borussia, et reprend pied dans le top-4 qualificatif pour la Ligue des champions. Thorgan Hazard et Axel Witsel étaient absent pour blessure. Thomas Meunier n'a pas décollé du banc.

Le Bayern (39 pts), qui joue dimanche contre la lanterne rouge Schalke (14h30 GMT), est toujours en tête avec quatre longueurs d’avance sur Leipzig (35 pts) et sept sur Leverkusen (32 pts).

Mönchengladbach recolle à 31 pts, et Dortmund glisse en cinquième position avec 29 pts. L’équipe de la Ruhr n’a pris qu’un point sur ses trois derniers matches, malgré le limogeage de Lucien Favre et son remplacement par Edin Terzic en décembre.

Ses espoirs de titre envolés, le Borussia "jaune" sait qu’il va désormais devoir batailler dur s’il veut jouer de nouveau la Ligue des champions la saison prochaine.

