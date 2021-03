Bundesliga : Lewandowski affole encore les compteurs face à Stuttgart

Mais où va s’arrêter Robert Lewandowski. Le Polonais affiche des stats monstrueuses et l’a encore prouvé ce samedi lors de la victoire 4-0 face à Stuttgart. Pourtant réduit à 10 suite à l’exclusion de Davies, le Bayern s’est facilement imposé, grâce notamment à son attaquant qui a inscrit un triplé en 20 minutes.

Avec ce nouveau festival offensif, Lewandoswki en est à 35 buts en 26 journées de championnat. Le Polonais est donc à 5 longueurs d’égaliser le record mythique. En attendant, il a déjà dépassé son record personnel de 34 buts en Bundesliga, battu la saison dernière.

Si en championnat, Robert fait parler de lui, dans les autres compétitions, il n’est pas en reste non plus. L’attaquant a déjà inscrit 42 buts en 36 matches. Des statistiques affolantes pour celui qui a devancé Ronaldo et Messi au classement du joueur FIFA 2020. Alors que se profile bientôt le quart de finale de Ligue des Champions face au PSG, le Bayern Munich est heureux de compter en ses rangs un tel joueur.

Nul doute que toute son équipe fera son possible pour lui permettre d’égaler le record de Müller. Avec cette victoire 4-0 contre Stuttgart, le Bayern est toujours leader en championnat et possède quatre points d’avance sur Leipzig.