Bundesliga : le Hertha Berlin vire son entraîneur et son directeur sportif

L'équipe de Bundesliga Hertha Berlin, où évoluent Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata, a annoncé dimanche les évictions de son entraîneur Bruno Labbadia et de son directeur sportif Michael Preetz, au lendemain d'une défaite 4-1 à domicile contre Brême.

Le Hertha, qui nourrit l'ambition de devenir un grand club, n'a pris qu'un point sur ses quatre derniers matches, contre des équipes de bas de tableau, et pointe en 14e position avec 17 points, soit deux de plus seulement que Cologne, le 16e et potentiel barragiste.

Bruno Labbadia, ancien international allemand aujourd'hui âgé de 54 ans, était en poste depuis avril 2020. Il avait repris l'équipe après l'interruption du championnat pour cause de pandémie, et l'avait sauvée de la relégation.

Le club affirme être en contact avec son ancien coach hongrois, Pal Dardai (2015-2019), pour prendre la suite.

Preetz, également évincé, était au club depuis 25 ans, comme joueur, puis dirigeant et finalement directeur sportif. Malgré un recrutement onéreux, avec l'argent de l'investisseur Lars Windhorst, il n'a pas réussi à installer le Hertha parmi les équipes de tête de la Bundesliga.

Sous le slogan "A big city club", Windhorst rêve de faire de son club un ténor du football allemand. Mais la saison dernière a tourné au cauchemar: alors qu'il avait recruté l'ancienne gloire Jürgen Klinsmann comme entraîneur, ce dernier a claqué la porte après 76 jours seulement, estimant qu'il n'avait pas assez de pouvoir pour gérer son équipe.

Deux entraîneurs, Alexander Nouri et Labbadia, se sont ensuite succédés pour éviter de justesse une descente en deuxième division.

Cette saison, les couleurs de Berlin sont portées haut par l'autre club de la capitale, l'Union, qui est toujours dans le peloton de tête, en huitième position mais à quatre longueurs seulement du podium.