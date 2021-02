Bundesliga : Le Bayern tombe à Francfort, victoire pour Mangala à Cologne

Le Bayern Munich a encore perdu des points en Bundesliga. Francfort s’est imposé 2-1 contre le géant d’Allemagne.

Après avoir partagé lundi contre Bielefeld, le Bayern Munich s’est cette fois incliné. Le leader du championnat enchaîne donc un triste 1/6 avant son déplacement mardi en Ligue des Champions face à la Lazio de Rome.

Les hommes de Hans-Dieter Flick ont couru après le score toute la rencontre. Mené 2-0 (12 via Kamada et 31e via Younes), le Bayern pensait avoir fait le plus dur lorsque Robert Lewandowski, auteur de son 26e but de la saison en championnat, trouva le chemin du but. Mais il n’en sera rien.

Avec cette défaite, la 3e de la saison, le Bayern pourrait voir revenir Leipzig à deux points en championnat. Encore faut-il que le club s’impose ce dimanche à Berlin.