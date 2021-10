Bundesliga : Le Bayern Munich étrille Leverkusen dans le duel pour la première place

Bayer Leverkusen - Bayern, 1-5 : Le premier but de Lewandowski - 17/10/2021 Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée du Bayer Leverkusen (1-5) dans le match au sommet de la 8e journée du championnat d'Allemagne. Un succès qui permet au Bayern de prendre la première place de la Bundesliga. Les Bavarois ont largement dominé la première période et menaient déjà 0-5 au repos avec des buts de Robert Lewandowski (4e, 30e), Thomas Müller (34e) et Serge Gnabry (35e, 37e). En seconde période, Patrick Schick réduisait le score pour le Bayer (55e). Au classement, le Bayern Munich prend la tête de la Bundesliga avec 19 points, un de plus que Dortmund, 2e. Leverkusen reste lui calé à la 3e place avec 16 points.