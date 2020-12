Bundesliga : Le Bayern et Leipzig se neutralisent au terme d'un match fou dans le duel au sommet

Le Bayern affrontait Leipzig dans un match au sommet lors de la 10e journée de Bundesliga. Après 90 minutes de haute volée durant lesquelles les deux équipes ont joué avec beaucoup d’intensité, le Bayern et Leipzig ont partagé l’enjeu (3-3). Au classement, les Munichois conservent une avance de deux points sur leur adversaire du jour.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre s’est déroulée à du mille à l’heure. Dès la 2e minute de jeu, le milieu de Leipzig Marcel Sabitzer voit sa lourde frappe détournée par la transversale de Manuel Neuer. Le gardien allemand est d’ailleurs le premier à s’incliner ce soir. Sur une belle sortie de défense, Forsberg lance le français Christopher Nkunku en profondeur qui s’en va crocheter Neuer et marquer (0-1). Mais le Bayern ne se laisse pas abattre. Un jeune joueur de 17 ans, Jamal Musiala, va relancer les Munichois dans la rencontre. Dans l’axe du but, le milieu anglais frappe du pied droit et trompe Gulasci (1-1). Leipzig n’a pas le temps de respirer qu’il encaisse un deuxième but en l’espace de quatre minutes via l’inévitable Thomas Müller (2-1). Si on pense alors que le Bayern va enchaîner, c’est sans compter sur Justin Kluivert qui calme les ardeurs des locaux en inscrivant le but du 2-2, seulement une minute après le but de Müller.

Tout reste à faire dans ce match, et après trois minutes en deuxième mi-temps, Emil Forsberg redonne l’avantage à Leipzig grâce à un but de la tête (2-3). Les visiteurs laissent très peu d’espace au Bayern Munich, qui domine sans pour autant se montrer dangereux. Mais à un quart d’heure du terme, Thomas Müller décroise sa tête et trompe le gardien adverse (3-3). C'est le sixième but de l’attaquant allemand en championnat. Malgré les derniers assauts munichois, aucune des deux équipes ne parviendra à inscrire le but de la victoire. Le Bayern et Leipzig se quittent donc dos-à-dos au terme d’un match très intense.