Bundesliga : Haaland offre la victoire à Dortmund dans le temps additionnel

Le Borussia Dortmund s’est imposé (3-2) face à Hoffenheim au terme d’un match fou. Rejoints à la 90e, les Jaunes et Noirs ont repris un avantage décisif dans le temps additionnel grâce à un but d’Erling Haaland. Le Borussia a mené deux fois grâce à des buts de Reyna et Bellingham mais se sont fait rejoindre à chaque fois sur des buts de Baumgartner et Dabbur avant donc qu’Haaland ne vienne les sauver.

Thomas Meunier effectue son retour dans le onze du Borussia après avoir été positif au covid. Axel Witsel est également présent au coup d’envoi et est à nouveau aligné en défense centrale.

Après moins de dix minutes on note déjà deux jaunes pour Hoffenheim qui est bien trop engagé en ce début de match. Le TSG passe tout de même proche du premier but avec Kramaric mais la reprise de la tête du Croate heurte la transversale.

Il faut attendre le début de la deuxième période pour voir l’ouverture du score. A la suite d’une belle action collective, Reyna tente sa chance depuis l’entrée du rectangle et débloque le marquoir d’une frappe enveloppée (47e).

Le danger pèse sur la défense du Borussia et Kobel repousse à plusieurs reprises l’échéance mais Baumgartner trouve la faille à la 61e d’une frappe croisée dans le petit filet.

Dortmund reprend l’avantage grâce à un bel enchaînement de Bellingham, contrôle de la cuisse, reprise du gauche légèrement déviée et qui trompe Baumann (69e).

Dortmund a plusieurs occasions de tuer le match mais ne parvient pas à le faire et Munas Dabbur vient climatiser le Signal Iduna Park à la 90e sur un corner.

Mais les Jaunes et Noirs n’ont pas dit leur dernier mot et Erling Haaland récupère un ballon au petit rectangle et fusille dans le plafond pour offrir la victoire au Borussia dans le temps additionnel.

Avec 6 points en trois matchs, le Borussia prend la tête de la Bundesliga en attendant les autres matchs du week-end.