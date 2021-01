Bundesliga : Dortmund s'impose face à Wolfsburg qui encaisse sa 2e défaite de la saison

Résumé du match :

Dortmund a du mal à rentrer dans le match. Du coup, Wolfsburg en profite pour se montrer dangereux et se procure deux grosses occasions dès les premières minutes de jeu (4e Schlager et Gerhardt qui trouve le poteau). Il n’y en a que pour les visiteurs en ce début de rencontre.

Mais le moteur s’allume finalement du côté des locaux. Le Borussia réagit sans toutefois faire trembler les filets (10e Reus).

Si le score ne bouge pas, les actions se succèdent pour les deux équipes qui ont décidé de jouer l’attaque en ce dimanche après-midi. Et en fin de première mi-temps, Dortmund décide de pousser. C’est le plus gros temps fort de ce match pour les hommes d’Edin Terzic, le nouveau coach, suite au limogeage de Lucien Favre.

>> Lire aussi : Lucien Favre viré de Dortmund : Witsel, Hazard et Meunier perdent leur entraîneur

Coup sur coup, Reus (43e), Haaland, Sancho et une nouvelle fois Reus loupe l’ouverture du score. Dortmund finit en boulot de canon mais le score reste de 0-0.

La seconde période recommence en mode mineur. Les deux équipes se regardent et c’est finalement Haaland (52e) qui se procure la plus belle occasion du match. Mais, du côté de Wolfsbrug, Casteels est bien présent.

Dortmund est mieux et a plus de répondant. Du coup, le score va enfin changer à la 66e. Sur corner, Akanji saute plus haut que tout le monde et fait 1-0. Le plus dur est fait pour les locaux. Si Wolfsburg tente le tout pour le tout, Jadon Sancho, dans les arrêts de jeu, inscrit son premier but de la saison et assure la victoire du Borussia. Dortmund remporte le match et les trois points et dépasse Wolfsburg en s'emparant de la 4e place de Bundesliga. Wolfsburg est 6e avec 24 points.