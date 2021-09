Bundesliga : Dortmund s’impose au Bayer Leverkusen au terme d’un match fou, Meunier passeur (3-4)

Le Borussia Dortmund s’est imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-4) au terme d’une rencontre complètement folle ce samedi après-midi lors de la 4e journée de Bundesliga. Menés à trois reprises, les Borussen sont parvenus à renverser la situation. Alors qu’il n’a pas joué avec les Diables Rouges, Thomas Meunier, aligné d’entrée de jeu, a délivré une belle passe décisive pour l’inévitable Erling Haaland en 1ère période.

Pour ce premier choc de la journée en Allemagne avant celui de 18h30 entre Leipzig et le Bayern Munich, Axel Witsel et Thomas Meunier sont au coup d’envoi. Thorgan Hazard, toujours blessé à la cheville, est absent.

Les locaux ouvrent le score dès la 9e minute via Florian Wirtz, servi par le Brésilien Paulinho (1-0, 9'). Peu avant la mi-temps, Dortmund réagit. Sur son flanc droit, Meunier réalise un superbe centre et trouve Haaland qui marque déjà son quatrième but de la saison (1-1, 37'). Une joie de courte durée puisque Patrik Schick redonne l’avantage à son équipe juste avant la pause (2-1, 45+1').

La deuxième période s’enflamme rapidement. Julian Brandt remet les deux équipes à égalité (2-2, 49') mais six minutes plus tard, l’international français Moussa Diaby plante le troisième but des siens (3-2, 55'). On pense alors que le Bayer a fait le plus dur mais c’est sans compter sur Raphael Guerreiro qui inscrit un magnifique coup-franc (3-3, 71') avant que le colosse Haaland ne marque le but de la victoire sur penalty (4-3, 77').

Avec cette victoire importante à l’extérieur, Dortmund remonte à une deuxième place provisoire derrière Wolfsburg qui s’est imposé 0-2 chez le promu Greuther Fuerth, avec notamment un but de l’ex-Anderlechtois Lukas Nmecha. Bornauw et Casteels ont disputé l’intégralité de la rencontre alors que Lukebakio est monté au jeu à 25 minutes du terme.