Bundesliga : Dortmund remporte le Derby de la Ruhr contre Schalke 04

C’était le duel des extrêmes ce samedi lors du match entre Schalke 04 et Dortmund. Et la logique a été respectée. Dortmund s’est facilement imposé 0-3, grâce notamment à un magnifique but de la star Haaland.

Il a fallu du temps pour que la rencontre soit lancée. Peu ou pas d’occasions à se mettre sous la dent, le premier gros fait de jeu du match est la sortie du gardien de Schalke 04. Fahrmann cédant sa place à Langer.

Et puis, dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, Dortmund fait enfin trembler les filets. C’est tout d’abord Jadon Sancho qui y va de son but à la 42e. L’Anglais ajuste une belle frappe et fait 0-1. Et puis, dans les arrêts de jeu (46e), Haaland va, d’une splendide volée acrobatique, doubler la marque avant de rentrer aux vestiaires.

Mené, Schalke 04 n’a plus rien à perdre. Et Schalke 04 va commencer à se montrer plus dangereux. Avec deux belles occasions, les visités auraient peut-être mérité d’inscrire un petit but. Dortmund recule, mais finalement Dortmund va planter le 3e de la soirée. Guerreiro se charge d’anéantir tous les espoirs de retour des Königsblauen.

D’autant plus qu’à la 79e, Haaland va s’offrir un doublé. C’est déjà le 17e but de l’attaquant cette saison en Bundesliga.

Le score ne changera plus. A noter l’entrée de Meunier à la 83e.

Les trois points permettent à Dortmund de rester en sixième position (la place qui offre un ticket pour les barrages de Ligue Europa), à six points toutefois de la quatrième position, l’objectif avoué des dirigeants. Schalke voit de plus en plus le maintien s’éloigner. Après 22 journées, le club compte 9 points seulement, soit neuf de retard sur le barragiste Bielefeld.