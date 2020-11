Bundesliga : Dortmund prend l'eau à Cologne malgré un but de Thorgan Hazard

Remplaçant au coup d'envoi du match face à Cologne, Thorgan Hazard n'a pas mis longtemps à s'illustrer avec Dortmund. Monté au jeu à la 61e minute au relais de Thomas Meunier, Thorgan a inscrit son premier but de la saison avec le BVB à la 74e. Magnifiquement mis sur orbite par le jeune Reyna, le Diable rouge n'a pas tremblé et sereinement crucifié le gardien averse. Plat du pied sécurité.

Malheureusement pour Hazard, Meunier et Witsel, évidemment titulaire, Dortmund était mené 0-2 par une intrigante équipe de Cologne et son double buteur Ellyes Skhiri.

Score final 1-2 donc puisque le marquoir n'évoluera plus et une défaite inattendue pour les Jaune&Noir qui font du surplace et pointent à la 3e place. Pour Cologne, c'est la première victoire de la saison et une vraie bouffée d'oxygène qui permet au club de quitter la zone rouge. Comme à son habitude, l'inamovible Sebastiaan Bornauw était titulaire et a disputé 90 minutes.